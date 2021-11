Rudern in Rostock : René Burmeister geht, Karsten Timm kommt

Der bisher leitende Trainer in Kessin übernimmt den Riemen-A-Bereich der Frauen und arbeitet künftig in Berlin-Tegel. Aber er hat einen namhaften, sehr erfahrenen Nachfolger.

Rostock | René Burmeister wird zum Jahresbeginn 2022 den Nachwuchs-Bundesstützpunkt des Deutschen Ruderverbandes in Rostock/Kessin verlassen und als Doppelspitze gemeinsam mit dem Potsdamer Sven Ueck am Standort Berlin-Tegel den Riemen-A-Bereich der Frauen als Trainer übernehmen. „Es ist nicht so, dass ich juchhu schreie, nachdem ich hier seit 2016 mit Leide...

