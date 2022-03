Fußball in und um Rostock : Reizvolles Lokalduell zwischen dem SV Pastow und dem FSV Kühlungsborn

In der Fußball-Verbandsliga steigt am Wochenende der 19. Spieltag. Nach zwei Siegen in Serie steht Pastow im Heimspiel gegen Kühlungsborn unter Druck. Förderkader hat den FC Schönberg zu Gast.

Rostock | In der Fußball-Verbandsliga steht der 19. Spieltag an. Bereits am Freitagabend ab 19.30 Uhr wird der SV Warnemünde (9. Platz/22 Punkte) beim Malchower SV (14./20) zu Gast sein und will nach zwei Siegen gegen den SV Pastow (2:1) und Aufbau Boizenburg (6:0) zum Auftakt 2022 gerne den dritten Dreier folgen lassen. FSV Bentwisch sucht neues Trainerteam...

