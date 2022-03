Eishockey in Rostock : REC Freibeuter ziehen mit klarem Sieg in Bremen ins Finale ein

Eishockey-Landesligist kann vom Titelgewinn träumen und hat den Aufstieg in die Verbandsliga bereits sicher. Der Finalgegner wird am Freitag ermittelt.

Rostock | Mit dem 14:3 (6:0, 3:2, 5:1)-Erfolg im Halbfinale bei der SG Weser Stars Bremen1b/Eisbären Wilhelmshaven haben die Freibeuter vom Rostocker Eishockey-Club (REC) in beeindruckender Manier den Finaleinzug in der Landesliga klargemacht. Der ist gleichbedeutend mit dem Aufstieg in die Verbandsliga. Das zweite Halbfinale bestreiten der ERC Wunstorf Lions 1...

