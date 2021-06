Rudern in und um Rostock : Paralympics! Für Marcus Klemp ist ein Traum wahr geworden

Mit einem souveränen Auftritt hat sich der gebürtige Rostocker in Gavirate (Italien) für die Spiele in Tokio nachqualifiziert. Im Einer-Finale gab es keine Zweifel daran, dass das einzige zu vergebende Ticket ihm gehört.

Rostock | Mit einem souveränen Auftritt hat sich der EM-Bronze-Gewinner 2020 und 2021 Marcus Klemp in Gavirate (Italien) für die Paralympics in Tokio nachqualifiziert. „Es gibt nichts rumzueiern, das Einzige, was jetzt zählt, ist Rudern auf Sieg“, hatte der gebürtige Rostocker mit Blick auf das nur eine Ticket, das im Einer zu vergeben war, seinen festen Wil...

