Shorttrack in Rostock : Olympische Winterspiele 2022 fürs Erste ohne Adrian Lüdtke

Der 23-Jährige vom ESV Turbine muss, zugrunde gelegt die Norm des Deutschen Olympischen Sportbundes DOSB, seinen Traum, in Peking an den Start gehen zu dürfen, vorerst ad acta legen.

Rostock | Für das ersehnte Ticket zu den Olympischen Winterspielen im Februar 2022 in Peking hätte Adrian Lüdtke beim abschließenden Weltcup 2021 in Dordrecht Achter auf einer der drei Strecken werden müssen. Doch auf den 1500 Metern blieb er am Donnerstag als Vierter gleich im Vorlauf hängen. Über 500 fehlte nicht viel, um das Quarterfinal zu erreichen. ...

