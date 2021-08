Rudern in Rostock : „Die ersten 1300 Meter bin ich das Rennen meines Lebens gefahren“

Oliver Holtz vom Rostocker Ruder-Club, der auf der ersten Streckenhälfte noch führte, verpasste bei den Junioren-WM in Plowdiw knapp eine Medaille. Für Mecklenburg-Vorpommern gab es einmal Silber und zweimal Bronze.

