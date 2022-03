Rhythmischen Sportgymnastik : Medaillenregen für den Hanseturnverein Rostock

Sieben Medaillen erkämpften die Sportlerinnen des Hanseturnvereins Rostock bei den Landesmeisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik in Schwerin.

Rostock | Bei den Landesmeisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik in Schwerin erbeuteten die elf Mädchen des Hanseturnvereins Rostock (HTV) sieben Medaillen (einmal Gold, je dreimal Silber und Bronze). Weiterlesen: Am 10. März werden die NNN-Sportler 2021 verkündet In der jüngsten Wettkampf-Klasse Schüler belegten Isabel Freyhof den zweiten und S...

