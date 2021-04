Handball in Rostock : Luica Strack und Charlott Langkeit zur DHB-Sichtung eingeladen

Im Mai könnten noch weitere Mädchen aus MV für den DHB gesichtet werden.

Rostock/Güstrow | An fünf Wochenenden durften Nachwuchskader des Handball-Verbandes Mecklenburg-Vorpommern an der Sportschule in Güstrow wieder trainieren. Letztlich wurden fünf Mädchen zur Sichtung des Deutschen Handballbundes (DHB) vom nächsten Mittwoch bis Freitag nach Warendorf in Westfalen eingeladen, darunter Luica Strack und Charlott Langkeit vom Rostocker HC. W...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.