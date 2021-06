Hansa Rostock : Linken-Antrag zum Sicherheitskonzept läuft ins Leere

Die Hansestadt habe weder rechtliche noch fachliche Kompetenzen, hauptverantwortlich für die Sicherheit seien der Verein und die Polizei, machte Ordnungssenator Müller-von Wrycz Rekowski klar.

Rostock | Die Hansestadt Rostock sieht sich weder direkt zuständig noch dazu in der Lage, eine Sicherheitskonzeption für Heimspiele des FC Hansa zu erstellen. Auch die Mehrheit der Bürgerschaft sah das so und lehnte deshalb am Mittwoch einen durch die Linken eingebrachten Dringlichkeitsantrag ab, dessen Ziel es war, eine umfangreiche Gesprächsrunde mit Akteuren...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.