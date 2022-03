Boxen in Rostock : Lars Mehnert vom PSV erkämpft den Landesmeister-Titel

Der U15-Boxer gewann das Finale der Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm am Sonntag in der Ospa-Arena gegen Jason Lipfert vom BC Traktor Schwerin nach Punkten. Zudem wurde er als bester Kämpfer geehrt.

Rostock | „In einem Kampf auf Augenhöhe gewann er die erste Runde, gab die zweite knapp mit 2:3 Richterstimmen ab, und die entscheidende dritte entschied er dann für sich“, fasste Trainer Clemens Busse zusammen und ergänzte: „In der Woche davor in der Vorrunde in Neubrandenburg hat Lars noch gegen ihn verloren, weil er die erste Runde verpennte und erst in der ...

