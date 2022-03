Landesmeisterschaften im Boxen : Junge Kämpfer vom FSV Bentwisch holen zwei Titel

Pepe Ziehmens überrascht beim Wettbewerb in der Rostocker Ospa-Arena. Mitfavoritin Lara Plückhahn gewinnt das zweite Gold. FSV-Trainer Rüdiger Hohenberg lobt seine Schützlinge.

Rostock | Trainer Rüdiger Hohenberg aus der Abteilung Boxen vom FSV Bentwisch war am Wochenende mächtig stolz. Sein Schützling Pepe Ziehmens gewann in der Rostocker Ospa-Arena überraschend die Goldmedaille in der Altersklasse der Kadetten und wurde Landesmeister. Der 13-Jährige setzte sich im Finale gegen seinen Kontrahenten aus Eggesin durch. „Das ist für unse...

