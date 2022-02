Judo in Rostock : Annika Würfel sitzt nach positivem Testergebnis im Hotel fest

Ihr Vorhaben, am Donnerstag beim Grand Slam in Tel Aviv unter die ersten Sieben zu kommen, wird die 22-Jährige vom VfK Bau Rostock nicht angehen können, statt dessen muss sie in ihrem Zimmer bleiben.

