Wasserspringen in Rostock : Jette Müller und Espen Prenzyna nehmen an den Junioren-WM teil

Von Donnerstag bis zum 9. Dezember nimmt das Duo vom hiesigen Wasserspringerclub an den Welttitelkämpfen im Liko Sports Center der ukrainischen Hauptstadt Kiew teil.

Rostock | Im Oktober weilten Jette Müller und Espen Prenzyna im Rahmen eines Camps der Kadersportler des Wasserspringerclubs Rostock bereits im Liko Sports Center in Kiew, nahmen dort auch erfolgreich an den Junioren-Titelkämpfen der Ukraine teil. Nun kehrte das Duo am Sonntag in Vorbereitung der Teilnahme an den 23. Junioren-Weltmeisterschaften von Donnerstag ...

