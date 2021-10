Eishockey in Rostock : Gebürtiger Kanadier Jesse Dudas neu bei den REC Piranhas

Die Verantwortlichen des Vereins haben reagiert und die zweite Kontingentstelle neu besetzt. Nach der Auflösung des Vertrages von Stürmer Jack Combs wurde der 33 Jahre alte erfahrene Verteidiger verpflichtet.

Rostock | Am Dienstagabend bestritt er das erste Training mit der Mannschaft. Dudas stand zuletzt in Polen bei Unia Oswiecim unter Vertrag. Zuvor spielte er u. a. in Tschechien (HC Vitkovice), in der Slowakei (DVTK Jegesmedvék, MAC Újbuda), in Ungarn (MAC Budapest, Debreceni HK) und Finnland (TPS). Mit 1,88 Metern und einem Gewicht von 98 Kilogramm hat Jesse...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.