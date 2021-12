Handball in Rostock : „Unser Schaden liegt im sechsstelligen Bereich“

Zweitligist HC Empor startet am 10. Januar in seine Vorbereitungen auf die am 2. Februar gegen den VfL Lübeck-Schwartau beginnende Rückrunde. NNN sprachen mit Stefan Güter, Geschäftsführer der Empor Handball GmbH.

Rostock | Hatten Sie vor Saisonbeginn an 23 Punkte bei „Halbzeit“ gedacht? Ganz ehrlich? 23 Punkte hatten sicher auch die größten Optimisten nicht erwartet. Mit 16 Zählern wären wir im Plan. Wenn vor der Saison jemand behauptet hätte, dass wir den Jahreswechsel auf einem sensationellen sechsten Tabellenplatz mit zehn Punkten Vorsprung auf die Abstiegsränge v...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.