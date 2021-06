Triathlon in Rostock : Organisatoren hoffen auf die Teilnahme von 400 „Dreikämpfern“

Auch die komplette Nachwuchs-Elite des TC FIKO Rostock wird am 3. Juli beim 2. Ostsee Triathlon Dierhagen am Start sein. Das Wichtigste überhaupt aber ist: Die Veranstaltung darf stattfinden.

Rostock | Aufatmen bei Cheforganisator Rainer Wolff: Der 2. Ostsee Triathlon Dierhagen kann nach den jüngsten Corona-Lockerungen und unter Umsetzung eines strengen Hygiene-Konzeptes stattfinden. Was im Vorjahr in der Vorbereitung und Durchführung ein Sprung ins kalte Wasser war, soll am 3. Juli ab 18 Uhr noch runder ablaufen – bei hoffentlich besserem Wetter...

