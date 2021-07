Hansa Rostock : A-Junioren feiern Kantersieg gegen Eichede im dritten Testspiel

Das Team von Uwe Ehlers traf mit Unterstützung von Theo Martens, der in der Vorbereitung bei den Profis agierte, zweistellig.

Rostock | In ihrem dritten Testspiel kam die U19 des FC Hansa Rostock am Sonnabend zu ihrem ersten Erfolg. Dieser fiel beim 12:0 (6:0) gegen die gleichaltrige Vertretung des SV Eichede (Regionalliga Nord) sehr deutlich aus. Die Partie war von Beginn an recht einseitig, zu deutlich gab der A-Junioren-Bundesligist den Ton an. Sowohl in der ersten, als auch in der...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.