Handball in Rostock : RHC-Frauen wollen alles tun, um zwei weitere Punkte einzufahren

Am Sonntag gastieren sie in der 3. Liga beim SV Union Halle-Neustadt. Erfreulich: Linksaußen Nicole Rotfuß war schon wieder mit einer Polizei-Auswahl in Aktion und kehrt nun nach ihrer Verletzung ins Team zurück.

Rostock | Am Sonntag um 16 Uhr treten die Handball-Frauen des Rostocker HC (3./6:2 Punkte) in der Staffel B der 3. Liga beim SV Union Halle-Neustadt (6./4:4) an. „Der Ausgang ist ungewiss, aber unsere Mannschaft wird alles tun, um zwei weitere Punkte für den Klassenerhalt einzufahren“, so Trainerin Ute Lemmel. Bis auf die verletzten Rieke Anderson und Ale...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.