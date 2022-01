Handball in Rostock : Frauen des Rostocker HC bestehen Test mit der Note „gut“

Zwar verloren sie das Übungsspiel der beiden Drittligisten in Marienehe gegen den Buxtehuder SV II über dreimal 25 Minuten mit 42:45, das Trainerduo Ute Lemmel/Torsten Deil war dennoch nicht unzufrieden.

Rostock | Gegen die Gäste aus der 3. Liga A hieß es am Sonntag in der Fiete-Reder-Halle Marienehe zwar 42:45 (15:20, 29:34), aber die Trainer Ute Lemmel und Torsten Deil konnten ihren Schützlingen vom Rostocker HC (3. Liga B) bescheinigen, in der kurzen Winterpause ihre Hausaufgaben ordentlich gemacht zu haben. Als Test-Ergebnis stand am Ende durchaus die Note ...

