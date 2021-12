Handball in Rostock : Es war ein schlechtes Spiel, aber es wurde mit 19:16 gewonnen

Am Ende wurde es noch der erwartete Erfolg des Rostocker HC in der 3. Liga gegen den Berliner TSC. Die Partie war aber ebenso gruselig wie die Atmosphäre in der wegen der Corona-Lage leeren Fiete-Reder-Halle Marienehe.

Rostock | Bei der „Pressekonferenz“ im Anschluss sprach RHC-Trainerin Ute Lemmel davon, dass der TSC „die bessere Leistung“ bot und die eigene Mannschaft am Ende „durch Kampf und Willen noch eine Wende zum Guten“ schaffte. In den ersten 30 Minuten der Partie bekamen die Rostockerinnen kein Bein auf den Boden, hinkten nach dem 2:2 (5.) hinterher. Nur fünf Tre...

