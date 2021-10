Handball in Rostock : Erste Niederlage – jetzt hat es auch den HC Empor erwischt

Nach einer tollen ersten Halbzeit (15:11) endete das Punktspiel der 2. Bundesliga am Sonntag gegen die SG BBM Bietigheim 29:32. Der achtfache Torschütze Tim Völzke: „Fehler werden in dieser Liga bitter bestraft.“

Rostock | Nun hat es den HC Empor erwischt. Was Nordhorn-Lingen, Coburg und Rimpar nicht schafften, gelang gestern in der Stadthalle vor 2385 Zuschauern der SG BBM Bietigheim. Die Schwaben fügten in einer Partie mit zwei grundverschiedenen Halbzeiten dem Aufsteiger mit 29:32 (15:11) die erste Saisonniederlage bei. „Wer nach dem Wechsel seine Chancen nicht nu...

