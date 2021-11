Handball in Rostock : Das war ein Armutszeugnis für den SV Warnemünde II

In der Verbandsliga Mitte verloren die Männer gegen den Bad Doberaner SV II mit 27:35. Auch die „Vierte“ des SVW gab beim 18:26 gegen Empor III Rätsel auf. Bei den Frauen sorgte Eintracht II für eine Überraschung.

Rostock | Vor allem die Art und Weise der Niederlage gegen Bad Doberan II stimmte Frank Lustig, Trainer des Verbandsligisten SV Warnemünde II, nachdenklich: „Wieder einmal eine ganz schwache Leistung. Ich weiß auch nicht, was in der Mannschaft los ist. Das, was wir uns vorgenommen hatten, konnten wir nicht abrufen.“ Die Hausherren machten sich in den ersten ...

