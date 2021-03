Handball in Rostock : HC Empor gewinnt auch das Rückspiel gegen Stralsund

Trotz großer Personalsorgen heißt es am Ende im MV-Cup 31:20 für den Tabellenführer der 3. Liga Nord-Ost.

Rostock | 31:20 (15:12): Obwohl stark ersatzgeschwächt, haben die Handballer des HC Empor am Freitag nach dem 29:20 auf eigenem Parkett auch das Rückspiel beim Stralsunder HV in souveräner Manier gewonnen. Die in ungewohnter Formation antretenden Blau-Gelben benötigten einige Zeit, um sich zu finden. Aus dem 6:7 (15.) machten sie das 11:9 (22.) und über 12:1...

