Handball in Rostock : Der HC Empor kassiert in Dresden einfach zu viele Gegentore

So unterliegen die Blau-Gelben trotz großen Kampfes beim HC Elbflorenz mit 34:35. Sie kämpften toll, aber es sollte in einer an Dramatik kaum zu übertreffenden Schlussphase einfach nicht sein.

Rostock | Mit 34:35 (14:16) unterlag der HC Empor am Sonntag in der 2. Handball-Bundesliga beim HC Elbflorenz 2006 Dresden. Während die Sachsen über ihren zweiten Saisonsieg jubelten, mussten die Schützlinge von Trainer Till Wiechers ihre zweite Niederlage in Folge hinnehmen. Und die war besonders bitter, zumal sich die Rostocker nach dem 20:24 (40.) wieder her...

