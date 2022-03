Handball in Rostock : 24:36 – HC Empor mit der bisher schlechtesten Saisonleistung

Die Pleite gegen den HC Elbflorenz Dresden war sogar fast Heim-Negativrekord. In 23 Jahren Zweitklassigkeit verlor der HCE nur 2008 beim 20:34 gegen TuS N-Lübbecke mit einer höheren Differenz.

