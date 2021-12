Handball in Rostock : Zu Hause sollen und müssen wieder Punkte eingefahren werden

Das Duell mit dem TSV Bayer Dormagen am Montag in der Ospa-Arena ist das erste von drei Heimspielen in Folge für die Männer des HC Empor in der 2. Bundesliga.

Rostock | Die Ursachen des 19:28-Debakels mit 27 Wurf-„Nieten“ sowie 17 technischen Fehlern beim TV Emsdetten analysieren, Schlussfolgerungen ziehen, sich psychisch aufrichten und als verschworene Truppe wieder Punkte einfahren – vor dieser Aufgabe steht der HC Empor (7./13:13 Punkte) ab Montag (19 Uhr Ospa-Arena) gegen den TSV Bayer Dormagen (19./5:17) im erst...

