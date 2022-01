Handball in und um Rostock : Der angestrebte fünfte Platz ist nach wie vor machbar

Vorerst reichen für die Männer des Bad Doberaner SV 8:10 Punkte nach neun von 16 Partien nur für Rang sechs in der Vorrunde Nord der Oberliga Ostsee-Spree. Allerdings fällt ihr eigentlich nächstes Spiel wegen Corona aus.

Rostock | Sonnabend um 19 Uhr hätten die Handballer des Bad Doberaner SV in der Stadthalle gegen den HSV Insel Usedom in die ausstehenden Spiele der Vorrunde Nord in der Oberliga Ostsee-Spree starten sollen – die Absage ist aber bereits erfolgt. Der 32:25-Sieg im Hinspiel war die bisher beste Saisonleistung der Münsterstädter. „In der Auszeit (nach dem 6:10-...

