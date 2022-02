Handball in Rostock : 30:28 – Der HC Empor siegt nach deutlicher Leistungssteigerung

Die Rostocker bezwingen die DJK Rimpar Wölfe und haben den Klassenerhalt fast geschafft. 1300 Zuschauer peitschten ihr Team in der Stadthalle nach vorne.

Rostock | Auch solche Spiele darf es geben. Mit Ach und Krach hat sich der vermeintliche Favorit HC Empor Rostock am Mittwochabend in der Stadthalle gegen die DJK Rimpar Wölfe durchgesetzt. Damit es am Ende zum 30:28 (11:13)-Erfolg reichte, war eine gewaltige Steigerung in der 2. Halbzeit nötig. Der HCE ist somit fast am Ziel des Klassenerhalts der 2. Handball-...

