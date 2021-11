Handball in Rostock : Alle drei Oberliga-Mannschaften haben am Wochenende Heimvorteil

Die Männer des Bad Doberaner SV (5./8:10 Punkte) empfangen am Sonnabend um 19 Uhr in ihrer Stadthalle den Spitzenreiter HV Grün-Weiß Werder (14:4). Die große Vorschau auf das Wochenende:

Rostock | Im Hinspiel beim 30:35 sahen die Münsterstädter gegen den Tabellenführer der Staffel Nord der Oberliga Ostsee-Spree lange recht gut aus. Bei den Frauen tritt der Rostocker HC II (5./11:9) ebenfalls am Sonnabend ab 16 Uhr in der Fiete-Reder-Halle Marienehe gegen Schlusslicht SV Lok Rangsdorf (13./0:18) an. Am Sonntag ab 13 Uhr trifft an gleicher ...

