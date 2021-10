Handball in Rostock : Erst nach dem 25:33 wird die Niederlage richtig deutlich

Die Bundesliga-Junioren des HC Empor verloren bei der SG Flensburg-Handewitt mit 25:39 zu hoch. Zwar bekamen sie Probleme mit Top-Shooter Mikael Helmersson, zogen sich aber trotzdem anständig aus der Affäre.

Rostock | Die Handball-Bundesliga-Junioren des HC Empor haben am Dienstagabend ihr in die Handewitter Wikinghalle verlegtes „Heimspiel“ gegen die SG Flensburg-Handewitt mit 25:39 (12:19) verloren. Bereits vor der Partie war klar, dass die SG ebenso wie GWD Minden Platz eins und zwei der Vorrundengruppe 1 belegen und so in die Hauptrunde A einziehen. Für den ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.