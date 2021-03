Nachruf : Handball-Gemeinde des SV Warnemünde trauert um Klaus Boos

Am 9. März verstarb der langjährige Spieler, Trainer und Funktionär.

Rostock | Große Traurigkeit herrscht in der Handball-Gemeinde des SV Warnemünde und weit darüber hinaus. Am 9. März verstarb der langjährige Spieler, Trainer und Funktionär Klaus Boos (geboren am 14. Oktober 1951). Nach langer, schwerer Krankheit nahm ihm das heimtückische Coronavirus zunächst die Luft zum selbstständigen Atmen und dann ganz das Leben. Die Geda...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.