Handball in Rostock : Erstes „Match Race“ um den Aufstieg am Sonnabend ab 16.30 Uhr

Die „Hochsee-Crew“ des HC Empor trifft in der Stadthalle im Final-Hinspiel auf die „Binnenschipper“ des 1. VfL Potsdam und will auf dem erhofften Weg in die 2. Bundesliga auch die letzten Stürme überstehen.

Rostock | Kurs 2. Handball-Bundesliga liegt an. In zwei „Match Races“ werden am Sonnabend (16.30 Uhr Stadthalle) und eine Woche später in der Potsdamer MBS Arena (15 Uhr) der HC Empor Rostock und der 1. VfL Potsdam die bessere Crew ermitteln. Während die Gäste aus Brandenburgs Landeshauptstadt bisher über Vor- und Zwischenrunde klar Kurs hielten, mussten die...

