Handball in Rostock : Der HC Empor kehrt nach vier Jahren in die 2. Bundesliga zurück

Selbst von vier Gegentoren in Folge zum 20:21 lassen sich die Gäste nicht nervös machen und gewinnen das Finale um den Aufstieg beim 1. VfL Potsdam mit 27:24. Trainer Till Wiechers war „super stolz auf die Mannschaft“.

Rostock | Geschafft: Der HC Empor Rostock ist nach vier Jahren zurück in der 2. Handball-Bundesliga! Mit einer Wahnsinnsleistung stutzten die Männer um das Kapitäns-Gespann Robert Wetzel und Tim Völzke nach dem 28:27 im Hinspiel den Adlern des 1. VfL Potsdam auch am Sonnabend in der finalen Rückpartie vor 500 Zuschauern in der MBS Arena mit einem 27:24 (14:13)-...

