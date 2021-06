Handball in Rostock : HC Empor holt mit Jonas Thümmler erstligaerfahrenen Kreisläufer

„In der Mannschaft steckt eine Menge Potenzial, und die Nähe zur Ostsee ist traumhaft“, freut sich der 1,93-Meter-Mann auf die Herausforderung. Der 27-Jährige kommt vom künftigen Liga-Konkurrenten HC Elbflorenz Dresden.

Rostock | Wenige Tage nach dem Aufstieg in die 2. Handball-Bundesliga verstärkt sich der HC Empor Rostock mit Jonas Thümmler. Der 27-Jährige wechselt vom künftigen Liga-Konkurrenten HC Elbflorenz Dresden an die Ostsee und erhält einen Zwei-Jahres-Vertrag bis 2023. 2014 mit den Füchsen Berlin den DHB-Pokal gewonnen Jonas Thümmler lernte das Handball–Abc be...

