Handball in Rostock : Der HC Empor braucht jetzt einen Sieg mit sechs Toren Vorsprung

„Wir gehen mit einer schweren Hypothek in das Rückspiel. Abgerechnet wird aber erst zum Schluss“, sagte Coach Till Wiechers nach dem 27:32 gegen den VfL Pfullingen im Kampf um den Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Rostock | War's das mit den Aufstiegsambitionen des HC Empor Rostock in die 2. Handball-Bundesliga? Das muss nach dem 27:32 (14:14) am Sonnabend auf eigenem Parkett gegen den VfL Pfullingen fast angenommen werden. Im Rückspiel am 29. Mai benötigen die Hansestädter entweder einen Sieg mit sechs Toren Vorsprung oder müssen bei einer Differenz von fünf Treffern 33...

