Handball in Rostock : Junioren des HC Empor 30:22 beim MTV Lübeck, danach zum Subbotnik

Es war ein 1A-Auftritt des Rostocker Nachwuchses in der Hansehalle. Ein freiwilliger Arbeitseinsatz im Warnow Park schloss sich an. Jugendkoordinator Tristan Staat: „Beide Aufgaben ging das Team sehr fokussiert an.“

Rostock | Die Junioren des HC Empor Rostock im Doppeleinsatz: Freitag Abend in der Hauptrunde B der Jugend-Handball-Bundesliga ein wichtiger 30:22-Erfolg beim MTV Lübeck, am Sonnabend ein freiwilliger Arbeitseinsatz im Edeka des Warnow Parks. Jugendkoordinator Tristan Staat beurteilte das Engagement in dem Einkaufsmarkt so: „Der ,Subbotnik‘ war nach dem Spiel f...

