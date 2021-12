Goalball : Die Frauen des RGC Hansa wollen um den Meistertitel mitspielen

Das Team von Trainer Mario Turloff startet am Sonnabend in Marburg bei der 1. Deutschen Frauenmeisterschaft im Goalball.

Rostock | Gelingt dem RGC Hansa das Double. Fast zwei Monate nach dem Gewinn der 1. Bundesliga durch das Herrenteam sind an diesem Wochenende die Frauen an der Reihe. Und die Rostocker wollen am Sonnabend in Marburg um die 1. Deutsche Frauenmeisterschaft mitkämpfen. „Wir freuen uns auf ein sportlich ausgeglichenes Feld und möchten gerne um den Titel mitspiele...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.