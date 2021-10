Goalball in Rostock : Trotz sechs Punkten Vorsprung: Das wird eine richtig heiße Kiste

Nationalspieler Reno Tiede vom RGC Hansa glaubt nicht, dass die 1. Bundesliga schon entschieden ist, auch wenn der Tabellenführer vor der Rückrunde in Leipzig einen stattlichen Vorsprung hat.

Rostock | Mit fünf Siegen in fünf Spielen (LE Sport Leipzig 14:4, SGV Dresden 13:5, BVSV Nürnberg 7:6, Chemnitzer BC 15:5 und SSG Blista Marburg 18:13) spielten die Goalballer des Rostocker GC Hansa im Juli in Chemnitz in der 1. Bundesliga eine makellose Hinrunde – am Sonnabend und Sonntag geht das Team in Leipzig mit sechs Punkten Vorsprung in die „2. Halbseri...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.