Rudern in Rostock : Marcus Klemp kämpft um den einen freien Platz für die Paralympics

In Gavirate zählt für den EM-Bronze-Gewinner 2020 und 2021 aus Ribnitz nur „Gold“. Der Deutschland-Achter mit dem Rostocker Hannes Ocik trifft beim Weltcup in Sabaudia lediglich auf zwei italienische Boote.

Rostock | Ruderer Marcus Klemp will sich im norditalienischen Gavirate für die Paralympics in Tokio nachqualifizieren. Im Einer kämpft der EM-Bronze-Gewinner 2020 und 2021 mit elf Konkurrenten um den nur einen freien Platz. „Ich bin bestens gesund, bestens getestet und optimistisch“, tat der gebürtige Rostocker am Montag auf der Fahrt vom finalen Trainingsla...

