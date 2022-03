Fußball in und um Rostock : Der Biss fehlte völlig, die Einstellung passte überhaupt nicht

So verlor der PSV in der Staffel I der Landesklasse gegen die „Zweite“ des Güstrower SC 09 mit 2:4. Der FSV Kritzmow teilte sich mit dem SV Rot-Weiß Trinwillershagen beim 1:1 die Punkte.

Rostock | In der Fußball-Landesklasse waren am Wochenende von den acht Mannschaften aus Rostock und näherer Umgebung lediglich zwei in der Staffel I im Einsatz. FSV Kritzmow – SV Rot-Weiß Trinwillershagen 1:1 (1:0) Christian Thoms (Kritzmow): In einer schwachen Partie sind wir deutlich unter unseren Möglichkeiten geblieben. Beide Mannschaften haben Gefahr...

