Fußball-Kreisklasse Warnow : FSV Nordost Rostock II rettet Punkt in der Schlussminute

Die Hansestädter kommen in Staffel II durch Christopher Widlitzki im Heimspiel gegen den Internationalen FC Rostock noch zum 4:4. In Staffel eins siegt Obotrit Bargeshagen mit 5:2 beim Nienhäger SV.

Rostock | In der Fußball-Kreisklasse fanden am Wochenende zwei Partien statt. In der Staffel I setzte sich Obotrit Bargeshagen mit 5:2 bei Neuling Nienhäger SV durch. In der Staffel II lieferten sich der FSV Nordost II und der IFC Rostock II beim 4:4-Remis ein rassiges Duell. Staffel I Nienhäger SV – 1. FC Obotrit Bargeshagen 2:5 (2:1) Tore: 1:0 Veit B...

