Fußball : Oberligist Rostocker FC verpflichtet zwei neue Spieler

Der US-Amerikaner Obinna Johnson Iloka und der Este Aleksandr Kulinits wechseln an die Ostseeküste. Nachholspiel gegen Ludwigsfelde kurzfristig abgesagt.

Rostock | Fußball-Oberligist Rostocker FC hat noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und sich sowohl in der Offensive als auch in der Defensive zugeschlagen. Vom Süd-Oberligisten FC International Leipzig wechselt Obinna Johnson Iloka an die Ostseeküste und erhält einen Vertrag bis 2023 plus Option. Der 28-jährige US-Amerikaner absolvierte für die Sachse...

