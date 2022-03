Fußball-Oberliga : Der Rostocker FC steht vor einem interessanten Landesderby

Der gastgebende Dritte RFC trifft in der Staffel Nord im Spitzenspiel auf den Sechsten Greifswalder FC, der Aufstiegsambitionen hegt. Liga-Rivale FC Hansa Rostock II hat den Brandenburg Süd zu Gast

Rostock | Für den Rostocker FC (3. Platz/36 Punkte aus 16 Spielen) steht an diesem Wochenende in der Fußball-Oberliga Nordost/Nord ein Kracher auf dem Programm. Zu Gast auf dem Kunstrasenplatz des SV Hafen hat der RFC am Sonnabend ab 14 Uhr den Landesrivalen Greifswalder FC (6./34 Zähler aus 17 Spielen). Mit einem Heimsieg könnten die Rostocker großen Druck auf...

