Fußball : 2:0 – Der Rostocker FC gewinnt das Landesderby gegen Neustrelitz

Hamza Lagrib (14.) und Pieter-Marvin Wolf (36.) erzielen die beiden Treffer beim zweiten Saisonerfolg der Hansestädter.

Rostock | Der Rostocker FC konnte am Mittwochabend den zweiten Heimsieg der noch jungen Saison 2021/22 in der Fußball-Oberliga Nordost/Nord einfahren. Im Landesderby gegen die TSG Neustrelitz gelang ein verdienter 2:0 (2:0)-Erfolg für die Mannen von Trainer Vladimir Liutyi. Starke ersten Hälfte des RFC Der RFC gab vor allem in der ersten Halbzeit den Ton ...

