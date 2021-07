Fußball : Der Rostocker FC bezwingt den Güstrower SC in einem Test mit 4:2

Der Oberligist sündigt allerdings in der Chancenverwertung und muss sich am Ende mächtig strecken.

Rostock | Der Rostocker FC hat in der Vorbereitung auf die Saison 2021/22 in der Fußball-Oberliga Nordost/Nord ein weiteres Testspiel bestritten. Gegen den Verbandsligisten Güstrower SC gab es einen 4:2 (1:0)-Erfolg. Güstrow kontert stark Der RFC ging früh durch einen Treffer von Florian Esdorf in Führung (2.), ließ danach aber weitere Chancen ungenutzt. ...

