Fußball-Oberliga : Der FC Hansa Rostock II freut sich auf das Team der Stunde

Die Zweitliga-Reserve des FC Hansa empfängt am Sonntag ab 13 Uhr den SC Staaken. Die Gäste haben zuletzt den Rostocker FC und die TSG Neustrelitz bezwungen. Diesmal sollen sie als Verlierer vom Platz gehen.

Rostock | Am vergangenen Wochenende gab es für den FC Hansa II in der Fußball-Oberliga Nordost/Nord beim Gastspiel in Zehlendorf (0:2) nichts zu holen. Somit blieben die Rostocker mit 19 Punkten im unteren Tabellenmittelfeld (14.). Am Sonntag empfängt Rostock ab 13 Uhr im heimischen Volksstadion den SC Staaken. Die Gäste (31 Punkte) landeten zuletzt zwei Siege ...

