Fußball in Rostock : Schadensbegrenzung und dennoch das erste Saisontor, geht das?

Die Frauen des Rostocker FC wollen es versuchen, wenn sie Sonntag auf den klar favorisierten Tabellenzweiten Türkiyemspor Berlin treffen. Aber erst mal: stabile Defensive, so lange hinten die Null halten, wie es geht.

Rostock | In der Regionalliga Nordost treffen die Fußball-Frauen des Vorletzten Rostocker FC (drei Spiele, drei Niederlagen, 0:9 Tore) am Sonntag um 14 Uhr am Damerower Weg auf Kunstrasen auf den mit Tabellenführer FC Carl Zeiss Jena II punktgleichen Zweiten Türkiyemspor Berlin (drei Spiele, drei Siege, 14:3 Tore). Wer will es den Ostseestädterinnen verübeln...

