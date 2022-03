Fußball in Rostock : RFC-Frauen nach deutlich über dreieinhalb Monaten wieder am Ball

Nach 16 Wochen nehmen die Fußballerinnen des Rostocker FC den Spielbetrieb in der Regionalliga Nordost wieder auf. Am Sonntag beginnt die seinerzeit abgebrochene Partie bei Blau-Weiß Hohen Neuendorf noch mal von vorn.

Rostock | Die Männer des Vereins hingegen haben abermals Zwangspause. Der Tabellendritte der Oberliga Nordost/Nord (33 Punkte) sollte am Sonntag um 14 Uhr in Berlin beim CFC Hertha 06 (2./34) zum Spitzenspiel antreten. Doch daraus wird nichts. RFC-Männer müssen wegen Corona erneut pausieren Geschäftsstellenleiter Felix Dojahn: „Aufgrund der anhaltenden Co...

