Eishockey in Rostock : Unverhofft geht es schon am Mittwoch weiter für die REC Piranhas

Wer hätte das gedacht: Sonntag wegen vier Corona-Positiv-Testungen gar nicht erst losgefahren zur Partie bei den Black Dragons Erfurt, soll drei Tage später wieder gespielt werden. Es geht zu den Hannover Indians.

Rostock | Nachdem die Piranhas des Rostocker Eishockey-Clubs Sonntag Früh wegen vier positiver Corona-Tests die Fahrt zum Spiel der Oberliga Nord in Erfurt gar nicht erst antraten, teilte der Verein nun auf seiner Homepage mit, dass es schon am Mittwoch bei den Hannover Indians weitergehen soll (20 Uhr Eisstadion am Pferdeturm). Abhängig vom „Return-to-Play-...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.