Triathlon in Rostock : Karl Dietrich gehört zur nationalen Junioren-Spitze

Der Rostocker überzeugt beim Kader-Wettkampf in Potsdam und wird bei 75 Startern am Ende Gesamt-Achter.

Rostock | „Karl Dietrich ist in der deutschen Triathlon-Junioren-Spitze angekommen“, sagte FIKO-Coach Andreas Klütsch nach der am Wochenende über die Bühne gegangenen ersten Qualifikations-Etappe für die vom 18. bis 20. Juni im österreichischen Kitzbühel stattfindenden Europameisterschaften. 75 Aktive hatten an den Bundesstützpunkten der Deutschen Triathlon Uni...

